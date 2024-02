China Yuchai Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Yuchai-Aktie liegt bei 26,87 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die China Yuchai-Aktie eine Dividendenrendite von 2,69 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") einen geringeren Ertrag von 14,34 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Durchschnittsrendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die China Yuchai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,75 % erzielt, was 232,97 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 402,35 %, was bedeutet, dass China Yuchai aktuell 392,6 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die China Yuchai-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.