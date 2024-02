China Yuchai Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividendenrendite von China Yuchai beträgt derzeit 2,69 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -14,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der China Yuchai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,47 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,61 USD, was einer negativen Abweichung von -9,08 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (8,48 USD) nahe am gleitenden Durchschnitt (+1,53 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yuchai einen Wert von 4 auf, während der Branchendurchschnitt bei 31,8 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.