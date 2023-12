China Yuchai Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Aktuelle Analyse der China Yuchai-Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von China Yuchai investieren, können eine Dividendenrendite von 2,69 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Maschinen bedeutet dies jedoch einen geringeren Ertrag um 14,35 Prozentpunkte. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende und einer insgesamt schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Yuchai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,26 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 7,99 USD weicht um -13,71 Prozent ab, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Selbst der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,91 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Yuchai-Aktie eine schlechte Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Yuchai als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 95,51, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 mit 66,3 eine neutrale Einstufung erhält. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators fällt somit negativ aus.

Das Anleger-Sentiment für die China Yuchai-Aktie ist insgesamt neutral. Zwar wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, jedoch wurde in den letzten Tagen weder stark positiv, noch stark negativ über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Analyse zeigt, dass die China Yuchai-Aktie derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist und Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.