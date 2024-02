China Yuchai Aktie: Käufer sollten sich sputen!

China Yuchai wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum wahrnehmbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen angemessen bewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Jedoch wird die Dividendenrendite kritisch betrachtet, da sie mit 2,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 Prozent liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass China Yuchai unterbewertet ist, aber positive Meinungen in den sozialen Medien und eine niedrige Dividendenrendite zu berücksichtigen sind.