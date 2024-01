China Yuanbang Property Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Yuanbang Property liegt derzeit bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Ein Wert von 50 zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei China Yuanbang Property in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine negative Einschätzung für die China Yuanbang Property. Der GD200 verläuft bei 0,33 SGD, während der Aktienkurs bei 0,255 SGD liegt, was einer Abweichung von -22,73 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit -12,07 Prozent eine negative Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich die Anleger-Stimmung bei China Yuanbang Property als neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.