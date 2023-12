China Yuanbang Property Aktie: Keine Angst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die China Yuanbang Property wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass die China Yuanbang Property überkauft ist, wohingegen der RSI25 aufzeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt erhält die China Yuanbang Property daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die China Yuanbang Property in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die China Yuanbang Property-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Unterschiede zum letzten Schlusskurs.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral" im Anleger-Sentiment.