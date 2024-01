China Yuanbang Property Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der China Yuanbang Property-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Diskussionsaktivität wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt für die China Yuanbang Property-Aktie aktuell bei 0,33 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,255 SGD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tage-Durchschnitts mit 0,29 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Yuanbang Property-Aktie somit auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen China Yuanbang Property. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer zusammenfassenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Yuanbang Property liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die China Yuanbang Property-Aktie eine neutrale bis schlechte Bewertung basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.