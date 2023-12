China YuHua Education Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Anleger-Sentiment für China Yuhua Education war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse seitens der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält China Yuhua Education insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Yuhua Education-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 57, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 60,42, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Yuhua Education.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) erscheint China Yuhua Education aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,55 weicht die Aktie um 95 Prozent vom Branchen-KGV von 30,65 ab. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Yuhua Education-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,87 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,53 HKD liegt um 39,08 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,59 HKD) liegt mit einem Schlusskurs von -10,17 Prozent unter diesem, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Yuhua Education somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.