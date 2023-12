China YuHua Education Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der China Yuhua Education als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Yuhua Education-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,56 und ein Wert für den RSI25 von 69,05, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Yuhua Education bei 0,5 HKD liegt, was einer Entfernung von -44,44 Prozent vom GD200 (0,9 HKD) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,61 HKD, wodurch ein Abstand von -18,03 Prozent entsteht. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 1,84 liegt und somit mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 31 steht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb China Yuhua Education auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde China Yuhua Education in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt, da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.