China YuHua Education Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dividendenrendite von China Yuhua Education liegt derzeit bei 0 %, was 6,28 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer Einstufung der Ertragslage als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie der China Yuhua Education bei 0,84 HKD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,495 HKD, was einem Abstand von -41,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,58 HKD, was einer Differenz von -14,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und das Interesse an China Yuhua Education in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des mangelnden positiven oder negativen Feedbacks in der Internet-Kommunikation.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Yuhua Education-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da der RSI25 bei 57,97 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Beurteilung für die China Yuhua Education-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Sentiments, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.