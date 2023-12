China YuHua Education Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von China Yuhua Education im Hinblick auf diese Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Yuhua Education erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von China Yuhua Education bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Hinblick auf die Dividende weist China Yuhua Education derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Verbraucherdienste") von 6,26 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,26 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 1,55 für China Yuhua Education, was 95 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, was dazu führt, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Yuhua Education liegt der 7-Tage-RSI bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weist darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält China Yuhua Education eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

