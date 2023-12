China YuHua Education Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von China Yuhua Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -2,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Yuhua Education eine Underperformance von -49,48 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,18 Prozent im letzten Jahr, und China Yuhua Education lag 59,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yuhua Education beträgt derzeit 1, was bedeutet, dass die Börse 1,55 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Yuhua Education beträgt aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Yuhua Education festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Yuhua Education daher ein "Neutral"-Rating für diese Kategorie.