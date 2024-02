China YuHua Education Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für China Yuhua Education weist der RSI einen Wert von 16 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 53,85 beläuft, führt zu einer Neutral-Einstufung für 25 Tage. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf China Yuhua Education gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von China Yuhua Education eine Rendite von 0% auf, was 6,54 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Yuhua Education mit -52,25 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche von -9,2 Prozent liegt das Unternehmen mit 43,05 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.