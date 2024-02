China YuHua Education Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die China Yuhua Education-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,41 HKD, was einer Entfernung von -44,59 Prozent vom GD200 (0,74 HKD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,49 HKD, was einem Abstand von -16,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Yuhua Education liegt bei 35,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 65,45. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Hinsichtlich der Dividende schneidet China Yuhua Education im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (6,55 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Yuhua Education. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie weist darauf hin, dass sie aktuell neutral bewertet wird.

Zusammenfassend erhält die China Yuhua Education-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Kursentwicklung und der Dividende, während sie in Bezug auf den RSI und das Sentiment in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft wird.