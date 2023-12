China Youzan, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Entwicklung von China Youzan wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, der Relative Strength Index (RSI) und die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität von China Youzan durchschnittlich war. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was darauf hindeutet, dass es in den letzten Monaten kaum Änderungen gab, was wiederum zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Empfehlung für die Aktie von China Youzan. Der RSI7 beträgt 45 und der RSI25 beträgt 62,12, was beide zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Youzan bei 0,15 HKD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,104 HKD liegt damit um -30,67 Prozent unter dem GD200. Ähnlich ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,11 HKD liegt, was einer Differenz von -5,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Gesamtbild für China Youzan basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren.