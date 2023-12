China Yongda Automobiles Services Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Anleger-Stimmung bei China Yongda Automobiles Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,38, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,49, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb China Yongda Automobiles Services auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating festgestellt. Der GD200 liegt bei 3,64 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,83 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Abweichung von -3,74 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein Rating von "Neutral".