China Yongda Automobiles Services Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen China Yongda Automobiles Services war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen von Anlegern diskutiert wurden.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Yongda Automobiles Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 1,46 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yongda Automobiles Services liegt bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,95 niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Yongda Automobiles Services liegt bei 38,71, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment, die Dividendenpolitik, fundamentale Kriterien und den RSI eine neutrale Bewertung für die Aktie von China Yongda Automobiles Services.