China Yongda Automobiles Services Aktie: So geht’s nicht weiter!

China Yongda Automobiles Services hat bekannt gegeben, dass die Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse bei 3,81 % liegt, was 1,49 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Yongda Automobiles Services wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Im Branchenvergleich erzielte China Yongda Automobiles Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,73 %, was einer Underperformance von -37,21 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -3,51 % entspricht. Im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens 44,27 % unter dem Durchschnitt von 3,54 %. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Yongda Automobiles Services mit einem Wert von 4,49 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 39,97, was einer Unterbewertung um 89 % entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.