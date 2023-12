China Yongda Automobiles Services Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

China Yongda Automobiles Services: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und Dividendenrendite

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Yongda Automobiles Services lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird China Yongda Automobiles Services in diesem Punkt somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. China Yongda Automobiles Services weist dabei einen Wert von 4,56 auf, der deutlich günstiger als das Branchenmittel ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von China Yongda Automobiles Services liegt derzeit bei 3,81 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite von China Yongda Automobiles Services um 34,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 39,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.