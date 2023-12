China Yongda Automobiles Services Aktie: Aus und vorbei!

Das Unternehmen China Yongda Automobiles Services bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag von 1,54 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über China Yongda Automobiles Services, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum merklich, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der China Yongda Automobiles Services-Aktie am letzten Handelstag um 21,51 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 0,68 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von China Yongda Automobiles Services um mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel liegt die Rendite des Unternehmens deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.