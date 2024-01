China Yanyuan Yuhuiational Education Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für China Yanyuan Yuhui National Education liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 hingegen beträgt 100, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen über China Yanyuan Yuhui National Education in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung und Einschätzungen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Yanyuan Yuhui National Education derzeit bei 0,1 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,0001 USD notiert. Dies führt zu einer negativen Distanz von -99,9 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 USD, was zu einem Abstand von -99,83 Prozent führt und ebenfalls eine schlechte Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie auf "Schlecht" festgelegt.