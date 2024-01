China Yanyuan Yuhuiational Education Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für China Yanyuan Yuhui National Education herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass China Yanyuan Yuhui National Education auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China Yanyuan Yuhui National Education-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0001 USD, was einen Unterschied von -99,89 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (0,05 USD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Yanyuan Yuhui National Education-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen darauf schließen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Yanyuan Yuhui National Education von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.