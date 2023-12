China Yanyuan Yuhuiational Education Aktie: Quo vadis?

Die Soft-Faktoren bei der Bewertung von Aktien umfassen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug darauf hat die Aktie von China Yanyuan Yuhui National Education in den letzten Monaten folgendes Bild vermittelt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war dabei durchschnittlich aktiv. Daher wird China Yanyuan Yuhui National Education für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird China Yanyuan Yuhui National Education daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Yanyuan Yuhui National Education. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von China Yanyuan Yuhui National Education als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Yanyuan Yuhui National Education-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking liegt daher auf "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird die China Yanyuan Yuhui National Education derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,1 USD, während der Kurs der Aktie (0.0001 USD) um -99,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 USD, was einer Abweichung von -99,88 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".