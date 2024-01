China Yanyuan Yuhuiational Education Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die China Yanyuan Yuhui National Education Aktie hat sich in den letzten Tagen auf ein neues Kursniveau von 0,0001 USD eingependelt. Dies liegt 99,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs von 0,1 USD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,06 USD, was einem Abstand von -99,83 Prozent entspricht und daher auch als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zu China Yanyuan Yuhui National Education zeigen keine eindeutige Tendenz. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens durch die Redaktion führt.

Die Stimmung im Internet kann die Aktienkurse beeinflussen, aber in diesem Fall wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, die zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China Yanyuan Yuhui National Education Aktie zeigt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen und eine schlechte Bewertung für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.