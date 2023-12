China Yangtze Power-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 von China Yangtze Power bei 24,73 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 40,22, was auf eine neutrale Lage hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten Wochen konnten weder positive noch negative Themen identifiziert werden, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch mehr positive als negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt China Yangtze Power eine erhöhte Aktivität im Netz sowie eine positive Veränderung der Stimmung. Daher wird eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich vorgenommen.

Im Branchenvergleich hat China Yangtze Power in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite 17,23 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.