China Yangtze Power Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die China Yangtze Power-Aktie hat in den letzten Tagen einige Schwankungen erfahren. Laut der technischen Analyse beträgt der aktuelle Kurs 23,18 CNH, was einer Entfernung von +4,09 Prozent vom GD200 (22,27 CNH) entspricht und ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 22,92 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +1,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Yangtze Power liegt bei 83,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich mit einem Wert von 39 neutral. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die China Yangtze Power-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 15,53 Prozent erzielt, was 15,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von China Yangtze Power einer starken Aktivität in Beiträgen ausgesetzt ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der Aktie von China Yangtze Power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.