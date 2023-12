China Yangtze Power Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China Yangtze Power eine Rendite von 16,46 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überperformance von 16,44 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 0,02 Prozent, und China Yangtze Power liegt aktuell 16,44 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Yangtze Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,16 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 23,34 CNH weicht somit um +5,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 22,73 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit +2,68 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dadurch ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für China Yangtze Power.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der China Yangtze Power als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 47,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,22 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Yangtze Power diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.