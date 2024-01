China Yangtze Power Aktie: Das sieht interessant aus!

Die China Yangtze Power-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 23,18 CNH, was einer Entfernung von +4,09 Prozent vom GD200 (22,27 CNH) entspricht. Nach der technischen Analyse wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 22,92 CNH auf, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von China Yangtze Power als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist zu erwähnen, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage rund um die Aktie ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für China Yangtze Power eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen deuten darauf hin, dass sich die positiven Meinungen rund um China Yangtze Power häufen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden acht Handelssignale ermittelt, die allesamt auf eine "Gut"-Aktie hindeuten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Yangtze Power zeigt einen Wert von 83,78, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 39 auf, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength Index.