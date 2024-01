China Yangtze Power Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Analyse von China Yangtze Power zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 24,27 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Yangtze Power momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird China Yangtze Power in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte China Yangtze Power in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +15,57 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche und von +15,57 Prozent im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um China Yangtze Power überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt positive Themen rund um den Wert angesprochen, und es wurden acht Gut-Signale und kein Schlecht-Signal ermittelt. Die Aktie wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.