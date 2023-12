China Xuefeng Environmental Engineering Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Elektros-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,01 USD liegt, was einer Abweichung von -66,67 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 0,02 USD eine Abweichung von -50 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 0,22, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt hingegen kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke für Elektros in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3830,28 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse und die Dividendenpolitik auf "Schlecht" bewertet werden, während die Fundamentalanalyse eine "Gut"-Bewertung zeigt und die Sentiment- und Buzz-Analyse "Neutral" ausfällt.