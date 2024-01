China Xuefeng Environmental Engineering Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Elektros liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung von "Schlecht" für den RSI führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Elektros eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basiert auch auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für Elektros liegt bei 0,03 USD, was 66,67 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,01 USD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen hat einen Wert von 0,01 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Elektros auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) wird Elektros als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,22, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,43 bedeutet. Daher erhält Elektros auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.