China Xinhua Education Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von China Xinhua Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,43 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -47,92 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -4,5 Prozent gefallen sind, liegt China Xinhua Education deutlich darunter. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent hatte, liegt China Xinhua Education um 56,44 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Xinhua Education aktuell bei 0,69 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,54 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -21,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,55 HKD, was einer Differenz von -1,82 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume ein "Neutral"-Befund.

Die Anleger-Stimmung bei China Xinhua Education ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist China Xinhua Education ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,06 auf, was deutlich unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche von 31 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".