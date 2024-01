China XLX Fertiliser Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von China Xlx Fertiliser hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass China Xlx Fertiliser eine Outperformance von +3,88 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,1 Prozent, wobei China Xlx Fertiliser um 3,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um China Xlx Fertiliser aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei China Xlx Fertiliser bei 7,43 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt dieser Wert bei 6,05 Prozent, was eine Differenz von +1,38 Prozent zur China Xlx Fertiliser-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Xlx Fertiliser über einen längeren Zeitraum hinweg lassen darauf schließen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für China Xlx Fertiliser in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".