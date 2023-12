Antero Midstream Partners LP Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Antero Midstream liegt bei 36,36 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,33 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Antero Midstream in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Antero Midstream in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,14 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den aktuellen Trend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Antero Midstream-Aktie liegt bei 11,58 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12,62 USD liegt und daher eine "gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,73 USD, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Antero Midstream auf Basis der technischen Analyse mit einem "gut"-Rating versehen.