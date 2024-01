China XLX Fertiliser Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft, festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. In Bezug auf die China Xlx Fertiliser-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 65, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,21 ebenfalls als "Neutral" einzustufen, da er weniger volatil ist als der RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Xlx Fertiliser.

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Xlx Fertiliser-Aktie wurden auch über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was eine weitere Einschätzung als "Neutral" ergibt.

Investoren, die in die Aktie von China Xlx Fertiliser investieren, können von einer Dividendenrendite von 7,43 % profitieren, was einen Mehrertrag von 1,52 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche verzeichnete die China Xlx Fertiliser-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,98 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,49 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +4,5 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Materialien"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 4,49 Prozent den Durchschnitt um 4,5 Prozent.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die China Xlx Fertiliser-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung erhalten hat.