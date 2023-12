China XD Electricity Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Xd Electric-Aktie zeigt einen Wert von 25 über die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 27,84 im überverkauften Bereich und erhält ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für China Xd Electric auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Xd Electric-Aktie derzeit bei 5,11 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 4,93 CNH liegt und damit einen Abstand von -3,52 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,63 CNH, was einer Differenz von +6,48 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei China Xd Electric ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die China Xd Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +7,64 Prozent für China Xd Electric führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 7,63 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.