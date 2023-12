China XD Electricity Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei China Xd Electric gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang. Daher erhält China Xd Electric in dieser Kategorie ebenfalls ein "neutral" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Xd Electric als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 19,44 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "neutral" Rating erhält. Insgesamt vergeben wir daher in dieser Kategorie die Einstufung "gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "gut" führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass die China Xd Electric derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,12 CNH, wobei der Kurs der Aktie bei 4,84 CNH um -5,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 4,61 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,99 Prozent entspricht und somit zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "neutral".

