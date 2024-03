China Wu Yi Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI für China Wuyi liegt bei 37,93, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen RSI von 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird daher die Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass China Wuyi derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,09 CNH, während der Aktienkurs (2,65 CNH) um -14,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2,75 CNH, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von China Wuyi in den letzten Monaten positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was als positiv eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die meisten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Wuyi eine positive Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Entwicklung für China Wuyi, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.