China Wu Yi Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen in den letzten 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Wuyi liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und zeigt einen Wert von 55 für die China Wuyi, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren zu identifizieren. Der gleitende Durchschnitt als solcher Indikator liegt für die China Wuyi-Aktie bei 3,19 CNH für die letzten 200 Handelstage, was eine negative Bewertung zur Folge hat. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt mit einem Wert von 3,11 CNH eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die China Wuyi-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein positives Stimmungsbild hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf Anleger-Sentiment und Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die China Wuyi diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu negativen Themen verschoben, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die China Wuyi auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine neutrale Einschätzung.