China Wu Yi Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die China Wuyi-Aktie beträgt 58,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 54,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Wuyi-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,85 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine Abweichung von -2,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Wuyi wurden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich hauptsächlich über positive Themen unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.