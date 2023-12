China Wu Yi Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die sozialen Medien rund um China Wuyi ausgewertet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen wurden, waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei China Wuyi eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Auch die Stärke der Diskussion war höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung.

Zur Bewertung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei China Wuyi bei 51,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 54,62 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Wuyi verläuft bei 3,24 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 3,08 CNH liegt, was einem Abstand von -4,94 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -1,6 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".