China World Trade Center Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Für die China World Trade Center-Aktie ergibt sich daraus aktuell ein Wert von 80,36, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 74, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Aktie gilt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung "Schlecht" für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und vorherrschend positiven Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an zwei Tagen, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen China World Trade Center. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China World Trade Center-Aktie verläuft aktuell bei 19,17 CNH und erhält die Einstufung "Neutral". Der Aktienkurs selbst ging mit 18,52 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -3,39 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 19,97 CNH angenommen, was einer Differenz von -7,26 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über China World Trade Center in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine verstärkt positive Reaktion, und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die gesteigerte Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.