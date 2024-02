China World Trade Center Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben die China World Trade Center-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, da drei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (3 "Schlecht", 0 "Gut"). Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Stimmung bezogen auf China World Trade Center als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China World Trade Center-Aktie hat einen Wert von 9, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 48,1, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China World Trade Center-Aktie ein Durchschnitt von 19,23 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,05 CNH (-0,94 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (18,75 CNH) zeigt eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs (+1,6 Prozent). Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält China World Trade Center auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.