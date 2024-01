China World Trade Center Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Mit einem RSI von 67,98 wird der RSI des China World Trade Center als neutral eingestuft, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses der China World Trade Center liegt bei 19,2 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 18,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -5,47 Prozent beträgt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 19,8 CNH, was einer Distanz von -8,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens in den letzten Tagen überwiegend positiv. Allerdings hat die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer überwiegend negativen Diskussion in den letzten zwei Wochen führte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes rund um die Aktie des China World Trade Center basiert auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut".