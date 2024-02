China Wood International Holding Co. Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Für die China Wood-Aktie liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 86, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die China Wood-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu China Wood veröffentlicht wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht zeigt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 HKD für die China Wood-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,025 HKD, was einer negativen Abweichung von 58,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 HKD liegt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über China Wood hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert. Daher erhält die China Wood-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die China Wood-Aktie in verschiedenen Kategorien, was Anleger aufhorchen lassen sollte.