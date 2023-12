China Wood International Holding Co. Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für China Wood liegt der RSI bei 40,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In Bezug auf China Wood war die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Wood mit 0,037 HKD nun -7,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -47,14 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.