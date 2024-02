China Wood International Holding Co. Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung von Aktien. China Wood zeigte interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die China Wood mit dem Wert 100 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Auch der RSI25-Wert von 86 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass China Wood in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als besonders negativ bewertet wurde. Auch die überwiegend negativen Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass China Wood derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,06 HKD, während der Kurs der Aktie (0.025 HKD) um -58,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -16,67 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamteinstufung von "Schlecht".