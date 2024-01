China Western Power Industrial-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die China Western Power Industrial-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,56 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,58 CNH, was einem Unterschied von +0,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,51 CNH wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,79 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Western Power Industrial-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für China Western Power Industrial in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher bekommt die China Western Power Industrial-Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls für die Aktie betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen an, dass die China Western Power Industrial-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Western Power Industrial-Aktie einen Wert von 190 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.