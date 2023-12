China Western Power Industrial Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Cemat":

Der Aktienkurs von China Western Power Industrial hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -23,05 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent verzeichnete, liegt China Western Power Industrial mit -22,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Western Power Industrial liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 55 Punkten, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbild bei China Western Power Industrial hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs von 2,46 CNH des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (2,6 CNH) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,5 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die China Western Power Industrial-Aktie gemäß der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.