China Western Power Industrial Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Renesas Electronics Corp.":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor liegt die China Western Power Industrial um 10,45 Prozent unter dem Durchschnitt von -19,78 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -20,97 Prozent, wobei die China Western Power Industrial aktuell 9,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Western Power Industrial-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60,65) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Western Power Industrial.

In Bezug auf die Dividende schüttet die China Western Power Industrial im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,65 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 1,65 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die China Western Power Industrial ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 190,49 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.